НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Чаще всего в футбол в Югре играют ИТ-специалисты

28.06.2017 09:29

На втором месте по популярности этот вид спорта у представителей индустрии фитнеса и бухгалтеров. Об этом сообщает Служба исследований компании HeadHunter.

Аналитики решили выяснить, как часто футбол, как корпоративный вид спорта, встречается в вакансиях работодателей Югры. Из более чем 13 тысяч предложений, размещенных с начала года, игра в описании условий работы встречается лишь в 7% вакансий. Отмечается, что реже всего в футбол играют специалисты сферы продаж.

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