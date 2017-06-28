Чаще всего в футбол в Югре играют ИТ-специалисты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 09:29

На втором месте по популярности этот вид спорта у представителей индустрии фитнеса и бухгалтеров. Об этом сообщает Служба исследований компании HeadHunter.

Аналитики решили выяснить, как часто футбол, как корпоративный вид спорта, встречается в вакансиях работодателей Югры. Из более чем 13 тысяч предложений, размещенных с начала года, игра в описании условий работы встречается лишь в 7% вакансий. Отмечается, что реже всего в футбол играют специалисты сферы продаж.