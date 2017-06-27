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Югорский автоинспектор стал двукратным победителем всеармейского конкурса «Дорожный патруль»

27.06.2017 21:43

Ильмир Мифтахов из Нижневартовска стал лучшим в двух номинациях.  

Фото:  86.mvd.ru

Конкурс  проходил в подмосковном Ногинске с 19 по 23 июня. В числе участников были лучшие команды военных автомобильных инспекций военных округов, Северного флота, Росгвардии, территориальной военной автомобильной инспекции Москвы.

Дорожный полицейский Югры стал лучшим в двух номинациях: «Лучший регулировщик» и «Лучший инспектор по знанию правил дорожного движения», оставив позади более тридцати серьезных соперников.

Дипломы победителя украсят доску почета Госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.

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