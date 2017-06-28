В Югре прошел парад колясок со световозвращающими элементами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 10:22

Десятки «светящихся» колясок проехали по центральным улицам Лангепаса, призывая местных жителей использовать фликеры на «транспортных средствах» маленьких пассажиров.

Акцию Госавтоинспекция провела совместно с представителями образования, общественной организации «Клуб молодых семей». В мероприятии приняли участие 10 семейных команд. Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Аналогичные мероприятия ежегодно проводятся и на территории других городов округа.