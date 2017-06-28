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Югра готовится к летней Сурдлимпиаде-2017

28.06.2017 10:56

В список кандидатов спортивной сборной команды России по летним видам спорта от региона вошли 11 спортсменов. Они занимаются волейболом, легкой атлетикой, теннисом и дзюдо. 

Фото: csi-ugra.ru

Сейчас Сурдлимпийский комитет страны подводит итоги последнего отборочного этапа. Окончательный список станет известен в ближайшее время.  

Увеличилось, по сравнению с прошлыми Играми, представительство югорчан среди легкоатлетов национальной сборной.  Выступить на Сурлимпиаде готовятся наши прославленные метатели молота, заслуженные мастера спорта. Это Максим Бган и Юлия Любчик.  Из новеньких добавились кандидат в мастера спорта Денис Халюзин и мастер спорта России Михаил Панчук.

Напомним, XXIII Сурдлимпийские летние игры пройдут с 18 по 30 июля 2017 года в г. Самсуне (Турция).

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