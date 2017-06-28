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В Сургуте прошел турнир по пляжному волейболу

28.06.2017 13:02

В этот раз на участие заявилось рекордное число команд: 32 дуэта, среди которых не только сургутяне, но и жители других городов Югры.  Игры проходили на волейбольной площадке перед ТРЦ «Сургут Сити Молл». 

Участники, которые в основном занимаются «классикой», уверяют: на улице играть сложнее. Ноги зарываются в песок, и подпрыгивать в момент атаки тяжело. Именно поэтому многие профессиональные волейболисты стараются в период межсезонья оттачивать мастерство на песке. В итоге, среди мужчин, и среди женщин призовые места заняли сургутские команды. 

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