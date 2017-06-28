В Сургуте сотрудниками полиции раскрыта кража велосипеда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 13:18

В ходе розыска был задержан 14-летний воришка. Он рассказал, что зашел в подъезд дома по проезду Дружбы, увидел велосипед и решил его похитить.

Фото: aifudm.net

Ущерб владелец оценил в 25 тысяч рублей. Юный злоумышленник поставлен на профилактический учет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции просят сургутян быть внимательными к своему имуществу. Не оставляйте велосипед без присмотра около рынков, магазинов и других мест массового скопления людей или на виду у молодежных компаний. Чтобы обезопасить себя на дороге, сделайте свой велосипед легкоузнаваемым, оклейте его светоотражающей пленкой и цветными элементами.

Следуя этим рекомендациям, Вы будете в безопасности и не станете жертвой преступления.