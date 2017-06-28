НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водители автобусов за неделю допустили свыше 130 нарушений

28.06.2017 14:47

Почти полсотни таких транспортных средств эксплуатировать запрещено. Таковы итоги профилактического мероприятия, которое проводили госавтоинспекторы Сургута. 

Всего они проверили 210 автобусов. Выяснилось, что 54 водителя управляли неисправным транспортом, 15 человек были не пристегнуты ремнем безопасности, а 9 – проезжали на «красный». Также общественный транспорт курсировал по Сургуту с нечитаемыми номерами, выключенными фарами, а водители во время движения пользовались телефонами и не пропускали пешеходов.

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