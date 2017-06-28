Сургутянка обвинила бывшего сожителя в краже золотых изделий, которую он не совершал

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 14:57

41-летняя женщина написала заявление в полицию.

Сотрудники ведомства выяснили, что таким образом она хотела вернуть мужчину после расставания. А золото из-за финансовых трудностей заранее сама сдала в ломбард.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.