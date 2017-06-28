После майского ЧП на реке Тромъёган следователи возбудили уголовное дело

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 15:59

Имело место «причинение смерти по неосторожности».

Фото: hmao.sledcom.ru

Напомним, 12 мая семья из трех человек, в том числе 3-летний ребенок, а также их знакомый возвращались в Сургут на моторной лодке «Казанка 5М4». Мужчина отвлекся от управления и судно едва не столкнулось с берегом. Чтобы избежать этого, капитан повернул «Казанку», но она перевернулась. Тогда погиб малыш.

В пресс-службе Следственного комитета Югры говорят, что в тот день был сильный ветер и волны, а сам владелец судна – был пьян. В ведомстве добавили, что конструкция лодки была изменена, а мотор не отвечал требованиям Госинспекции по маломерным судам МЧС.

Расследование уголовного дела продолжается. Виновнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.