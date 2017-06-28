НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре запустили новые летние маршруты для отдыхающих

28.06.2017 18:50

 Туристам предлагаются познавательно-развлекательные путешествия и туры активного отдыха.

Так в этом году в округе запустили новый маршрут – автобусный тур «Югорский серпантин». Он начинается в Ханты-Мансийске, затем туристы едут в Сургут – посещают достопримечательности и музеи города и отправляются в деревню Русскинскую. Здесь гости знакомятся с фауной региона в музее Природы и Человека. Завершается путешествие на развлекательной ноте – в Когалыме, в развлекательном комплексе «Галактика», где есть океанариум, аквапарк.

Кроме созерцательного туризма, гостям округа предлагается и активный отдых. В их числе - туры на приполярный Урал. Отметим, что более подробно с турами можно озакомится на сайте администрации Югры.

 

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