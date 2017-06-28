В Югре проходит профилактическая акция «Вода - безопасная территория»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 19:14

В рамках акции специалисты МЧС рассказывают о правилах безопасного поведения на водоёмах в летний период.

Особое внимание уделили подрастающему поколению. Так, в пришкольных лагерях, расположенных в Нефтеюганске, спасатели вместе с представителями органов власти проводят тематические занятия с детьми. Они рассказывают о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, демонстрируют способы спасения и самоспасения.

На сегодняшний день в Нефтеюганске инструктаж прошли более 2300 детей и порядка 130 воспитателей. Самое главное, что должны были усвоить участники урока – ни в коем случае не приближаться к воде без сопровождения взрослых.