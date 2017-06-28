НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре проходит профилактическая акция «Вода - безопасная территория»

28.06.2017 19:14

В рамках акции специалисты МЧС рассказывают о правилах безопасного поведения на водоёмах в летний период. 

Особое внимание уделили подрастающему поколению. Так, в пришкольных лагерях, расположенных в  Нефтеюганске, спасатели вместе с представителями органов власти проводят тематические занятия с детьми. Они рассказывают о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, демонстрируют способы спасения и самоспасения.

 На сегодняшний день в Нефтеюганске инструктаж прошли более 2300 детей и порядка 130 воспитателей. Самое главное, что должны были усвоить участники урока – ни в коем случае не приближаться к воде без сопровождения взрослых.

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