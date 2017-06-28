Региональный центр адаптивного спорта в Сургуте откроется 12 августа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 19:49

Помимо торжественной церемонии пройдут эстафеты, мастер-классы.

Фото: admsurgut.ru

Люди с инвалидностью смогут оценить условия, которые созданы в новом центре. Здесь имеются крытый легкоатлетический манеж, современный медико-восстановительный центр, тренажерный зал, зал ЛФК, гостиничный комплекс на 40 мест и кафе. Общая площадь объекта составляет почти 10 тысяч квадратных метров.

По словам президента Олимпийского совета Югры Эдуарда Исакова, сейчас югорские спортсмены тренируются за пределами региона, а центр адаптивного спорта поможет решить данную проблему.

В настоящее время проводится процедура получения специального сертификата Международной федерации легкой атлетики, который должен подтвердить доступность объекта для инвалидов и позволит принимать соревнования мирового уровня.