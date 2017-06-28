НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин купил фальшивые права после смертельного ДТП

28.06.2017 20:31

 Еще шесть лет назад он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Тогда погибли три человека.

Водителю предстояло провести в колонии-поселении два года, после чего еще на три года остаться без прав.

В 2015 году сургутянин купил через Интернет поддельное водительское удостоверение и ездил с ним. В апреле нынешнего года получить дубликат взамен утерянных прав он не успел, но решил воспользоваться поддельным документом. Когда 26-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД на трассе в Уватском районе, ему пришлось сознаться в покупке прав. Суд назначил сургутянину штраф в размере 30 тыс. рублей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че