Сургутянин купил фальшивые права после смертельного ДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.06.2017 20:31

Еще шесть лет назад он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Тогда погибли три человека.

Водителю предстояло провести в колонии-поселении два года, после чего еще на три года остаться без прав.

В 2015 году сургутянин купил через Интернет поддельное водительское удостоверение и ездил с ним. В апреле нынешнего года получить дубликат взамен утерянных прав он не успел, но решил воспользоваться поддельным документом. Когда 26-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД на трассе в Уватском районе, ему пришлось сознаться в покупке прав. Суд назначил сургутянину штраф в размере 30 тыс. рублей.