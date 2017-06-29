«Лукойл» выделит деньги на оснащение театра в Когалыме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 08:22

Дополнительное соглашение подписали губернатор Югры Наталья Комарова и президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

В рамках документа будут направлены деньги на оснащение строящегося филиала Государственного академического малого театра России (ГАМТ). По мнению сторон, новые технологии смогут решить технические и художественные задачи при подготовке театральных постановок. Объект появится в ходе масштабной реконструкции бывшего здания культурно-досугового комплекса «Янтарь». Строительные работы планируют завершить в следующем году.