НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Лукойл» выделит деньги на оснащение театра в Когалыме

29.06.2017 08:22

Дополнительное соглашение подписали губернатор Югры Наталья Комарова и президент нефтяной компании Вагит Алекперов. 

В рамках документа будут направлены деньги на оснащение строящегося филиала Государственного академического малого театра России (ГАМТ). По мнению сторон, новые технологии смогут решить технические и художественные задачи при подготовке театральных постановок. Объект появится в ходе масштабной реконструкции бывшего здания культурно-досугового комплекса «Янтарь». Строительные работы планируют завершить в следующем году.

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