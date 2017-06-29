Бронзовую медаль завоевал ханты-мансиец на первом этапе Кубка России по адаптивной игре бочча

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 11:47

Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Севастополе и объединили более 70 человек из 14 регионов страны. Югру представляли 7 боччистов.

Фото: csi-ugra.ru

Выступая в классе BC-5, Константин Кудымов обыграл своих основных соперников и вышел в полуфинал состязаний. В борьбе за второе место югорчанин уступил Николаю Симененко из Севастополя и стал обладателем «бронзы».

По словам тренера Центра адаптивного спорта Югры Алексея Фролова, выступление на Кубке России принесло 14-летнему спортсмену третью медаль российских соревнований.

Впереди у югорских боччистов II этап Кубка России, а также чемпионат и первенство России, которые пройдут в городе Алексине Тульской области уже осенью этого года.