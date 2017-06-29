НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В России может быть отменен внутрироссийский роуминг

29.06.2017 11:58

 Проект в Госдуму внес руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 

«Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории РФ как вызывающего, так и принимающего абонента», — говорится в тексте законопроекта, который приводит Газета.ру. Миронов пояснил, что отказ от внутреннего роуминга — это мировая тенденция.

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