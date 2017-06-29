В аварии в Сургуте пострадал несовершеннолетний велосипедист

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.06.2017 12:05
На перекрестке ул.Энергетиков - пр-т Советов его сбил водитель автомобиля «Мицубиши ASX».
Фото: carnovato.ru
В региональном ГИБДД рассказали, что 16-летний юноша не слез с велосипеда на нерегулируемом пешеходном переходе. Также он был в наушниках и не слышал приближающийся транспорт. Сургутянин получил травмы.
Госавтоинспекция округа напоминает о том, что велосипедист такой же участник дорожного движения, как и автомобилист. Поэтому нужно подчиняться требованиям дорожной разметки, сигналам светофоров и дорожным знакам.
Необходимо придерживаться правого края дороги. И, конечно же, не стоит забывать надевать шлем, защитные очки и вело-одежду.