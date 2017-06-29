НОВОСТИ «СЕВЕРА»

У югорского школьника, задавшего вопрос Путину, могут забрать iPhone 7

29.06.2017 13:13

 Напомним, дорогой телефон жителю Нефтеюганска презентовала компания Caviar за вопрос президенту о коррупции в ходе прямой линии. Ситуацией заинтересовалась полиция.

Фото: Caviar

В правоохранительные органы обратился блогер из Екатеринбурга Василий Рыбаков. Об этом сам он сообщил на своей странице в Живом журнале.

На телефоне изображен лик президента и герб России. По мнению блогера, в данном случае нарушен закон «О Гербе РФ». Он обратился в дежурную часть МВД России «Одинцовское», на территории которого находится офис компании Caviar, изготавливающей золотые айфоны, и сообщил о произошедшем.

По словам Рыбакова, с ним по данному поводу уже связался участковый.

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