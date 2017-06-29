Центр медицины катастроф Югры начал оказывать помощь жителям труднодоступных территорий на новом вертолете

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 14:11

Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте.

Фото: dzhmao.ru

Воздушное судно отличается от других вертолетов МИ-8 Центра улучшенной конструкцией и энерговооруженностью. В то же время новый вертолет имеет большую скорость полета – она крейсерская и составляет до 230 км/ч.

Начиная с 19 июня на этом воздушном судне уже осуществили 8 вылетов и провели санитарно-авиационная эвакуацию 9 пациентов, в том числе 1 ребенка.

Следует отметить, что Югра является одним из лидеров по оказанию санитарно-авиационной помощи населению на территории РФ. Ежегодно здесь осуществляется около 2,5 тысяч вылетов и оказывается помощь порядка 4,5 – 5 тысяч человек.