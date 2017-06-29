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В Сургуте прошла акция «Маленькому пассажиру на заметку»

29.06.2017 15:27

 Накануне сотрудники Госавтоинспекции встретились с воспитанниками детских садов и летних пришкольных лагерей, чтобы еще раз напомнить ребятам и их родителям правила безопасности для юных пассажиров.

Для детей были проведены различные тематические игры, викторины и конкурсы рисунков по правилам дорожного движения. Во время мероприятий дети рассказывали и показывали автоинспекторам, какие правила безопасности нужно соблюдать, находясь в автомобиле в качестве пассажира.

Для родителей автоинспекторы демонстрировали документальные фильмы, рассказывающие о необходимости использования специальных детских автоустройств при перевозке детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля. Напомним, что несоблюдение данного требования грозит нарушителю штрафом в 3000 рублей.

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