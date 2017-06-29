НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Туристы из Сургута попались на краже тапочек и халатов в турецком отеле в Аланье

29.06.2017 17:01

Об этом сообщает Life. 

Фото: magmens.com

За неделю отпуска россияне «собрали» два чемодана сувениров из гостиницы. Они упаковали с собой 14 рулонов туалетной бумаги, тапочки, халаты, полотенца, апельсины, пять литров ликера Бейлис и даже вырванные с корнем растения, которые росли в саду.

Однако все это время администрация отеля наблюдала за двумя туристами. В день их выезда охрана попросила россиян открыть свои чемоданы. Все сувениры были аккуратно упакованы и расфасованы по пакетам. Корни растений были смочены и обернуты в полиэтилен.

В результате представители администрации заставили гостей оплатить все по рыночной стоимости и только потом отпустили на самолет. 

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