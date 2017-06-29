Пассажиры РЖД смогут сдать тест на ВИЧ во время поездки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 17:34

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Фото: vesti.ru

Специально оборудованные вагоны будут присоединены к поездам, которые следуют через регионы с высокими показателями распространенности ВИЧ-инфекции. Транспорт пройдет через вокзалы 24 городов в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах показатели заболеваемости в два раза превышают средний по стране.

Пассажиры поездов смогут пройти анонимное экспресс-тестирование, а также проконсультироваться до и после теста. Акция проводится с 8 июля по 20 октября.