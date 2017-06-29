Епархия Югры начала сбор подписей за запрет проката фильма «Матильда»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 17:17

Уже получено благословение Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Фото: ugraeparhia.ru

Письмо, которое архипастырь адресовал всем благочинным, а также настоятелям приходов и настоятельнице женского монастыря епархии, опубликовал на своих страницах в соцсетях диакон Андрей Кураев.

Картину Алексея Учителя «Матильда» Митрополит называет «сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа российского императора Николая II и членов его Семьи». По мнению пастыря, фильм оскорбляет религиозные чувства верующих.

По данным znak.com, сбор подписей планируется провести в июне и июле 2017 года. В епархиальное управление данные должны поступить до 1 сентября «в разрезе приходов».

Напомним, ажиотаж вокруг «Матильды» начался с конфликта депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя. У парламентария появились претензии к еще не вышедшему фильму, который рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская, известная своим почитанием Николая Романова, причисленного к лику святых, считает, что в фильме искажается образ императора и оскорбляются чувства верующих.