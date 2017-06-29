Сургутяне рассказали, в чем они ходят на работу в жару

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 20:06

Большинство горожан признается, что летом может позволить себе пренебречь дресс-кодом – таких 60%.

Фото: dsnews.ua

Любопытно, что каждый восьмой опрошенный сайтом Зарплата.ру, хотя бы раз слышал критику от руководства по поводу своего внешнего вида. Короткая юбка, обтягивающие лосины, неподобающая прическа – такие причины замечаний перечисляют жительницы Сургута. Мужчины же вызывали недовольство работодателя спортивными штанами, серьгой в ухе или сандалиями, а кто-то и вовсе догадался надеть форму с предыдущего места работы.

При этом, 13% горожан вынуждены соблюдать строгий дресс-код, надевая только деловые костюмы, рубашки и классические юбки.

Треть опрошенных не любит, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. А каждый шестой не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли. 7% сургутян признались, что им безразлично как выглядят их коллеги.