Спортсмены Югры призвали водителей поддержать акцию «Я против алкоголя и наркотиков!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 09:12

Такую акцию провели сотрудники Госавтоинспекции Березовского района совместно с юными спортсменами спортивно-тренировочного центра «Виктория».

Автоинспекторы останавливали водителей и рассказывали о вреде употребления алкоголя и наркотиков, а также о последствиях управления автомобилем в пьяном виде. Юные спортсмены, в свою очередь, предлагали водителям поддержать акцию, приклеив на заднее стекло своего автомобиля наклейку в виде предупреждающего знака со слоганом «Я против наркотиков!».

Также, не остались без внимания пешеходы и велосипедисты, которым воспитанники центра вручили листовки «О вреде наркотиков».