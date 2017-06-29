«Экстрасенсы» обманули двух жительниц Нижневартовска на полмиллиона рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.06.2017 17:39

Первой пострадавшей стала 23-летняя девушка.

Фото: 86.mvd.ru

В Тюмени она познакомилась с женщиной, которая внушила, что на югорчанке порча и необходимо срочно пройти обряд очищения. Девушка выполнила все указания гадалки и, как ей показалось, стала чувствовать себя лучше. Затем она уехала в Нижневартовск, но таинственная незнакомка вышла с ней на связь и сказала, что порча находится и на вещах.

«Экстрасенс» приехала в Нижневартовск и назначила встречу в городской леспополосе, где и стала проводить обряд очищения. Однако девушка заметила, как во время процедуры, женщина обменяла пакет с ее имуществом на другой. Вартовчанка возмутилась. На крики из лесополосы выбежал незнакомый мужчина, который несколько раз ударил югорчанку.

Девушка обратилась в полицию. Как позже выяснилось, она лишилась 500 тысячи рублей и золотых изделий.

Накануне в полицию обратился еще один житель города, который пояснил, что у его 14-летней дочери обманным путем похитили 30 тысяч рублей, 95 евро и 259 долларов США.

Как пояснила девочка, во дворе дома к ней подошла незнакомая женщина и предложила погадать по руке. Девочка согласилась. Незнакомка рассказала будущую судьбу и предложила погадать дальше, но попросила за свои услуги деньги. По условиям «экстрасенса» далее надо было зайти домой и через положенное время развернуть бумажку с именем будущего жениха, после чего вернуться обратно во двор и забрать обратно денежные средства. Девочка исполнила все, что было предложено. Но, когда вернулась на улицу, обнаружила, что женщина исчезла. «В настоящее время нижневартовские полицейские ведут оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

«В первом случае следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», во втором – по статье «Мошенничество», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по г. Нижневартовску.

Стражи порядка просят откликнуться всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, и сообщить информацию по телефону 102.