НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В эти выходные Нефтеюганский район примет у себя Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах

30.06.2017 10:08

 Мероприятие пройдет на территории базы отдыха «Сказка». 

Фото: ugramegasport.ru

Его посетят не только спортсмены, их болельщики и зрители, но и почетные гости –  участники «Северного форума», который в эти дни будет проходить в окружной столице.

Как и в прошлом сезоне, в соревнованиях примут участие команды из муниципальных образований округа, а также других регионов России. Планируется и участие гостей из зарубежных стран. Общее количество участников превысит 150 человек.

Сама соревновательная часть начнется 1 июля в 11:00. В первый день спортсменам предстоит померяться силами в одиночных гонках и масс-стартах, а 2 июля будут выявлены лучшие в эстафетах, гонках стоя и гонках экипажей (женщина+мужчина).

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