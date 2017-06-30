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В Сургуте пройдет пробег «Антивелокража»

30.06.2017 12:08

Мероприятие, посвященное профилактике краж велосипедов, состоится первого июля. 

Велопробег начнется в 11 утра на площади СурГУ и пройдет по маршруту Сургутский госуниверситет – улица Университетская – проспект Пролетарский – Мира – Ленина. Завершится акция «Антивелокража» возле бывшего кинотеатра «Аврора». Участие в мероприятии примут около 150 членов Федерации велоспорта в Сургуте, полицейские и представители СМИ.

В программе викторины, конкурсы и показательные выступления велосипедистов.

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