НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре обсудили планы по выводу «ЮТэйр» из кризиса

30.06.2017 13:50

Накануне губернатор округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с генеральным директором предприятия Андреем Мартиросовым. 

Фото: avia2.ru

Была затронута тема вывода компании из сложного финансово-экономического положения, а также стратегия развития авиаперевозчика. Они касаются установки справедливых расценок на услуги и возможности создания двух авиаузлов - в Ханты-Мансийске и Сургуте.

Стоит отметить, что реализация антикризисных мер позволила «ЮТэйр» увеличить пассажирооборот на 20%. А за счёт оптимизации расходов, компании удалось сэкономить более 10 млрд рублей.

В планах авиаперевозчика - расширение географии полётов, развитие онлайн-каналов взаимодействия с пассажирами, а также повышение качества услуг.

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