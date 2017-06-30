В Югре обсудили планы по выводу «ЮТэйр» из кризиса

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 30.06.2017 13:50
Накануне губернатор округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с генеральным директором предприятия Андреем Мартиросовым.
Фото: avia2.ru
Была затронута тема вывода компании из сложного финансово-экономического положения, а также стратегия развития авиаперевозчика. Они касаются установки справедливых расценок на услуги и возможности создания двух авиаузлов - в Ханты-Мансийске и Сургуте.
Стоит отметить, что реализация антикризисных мер позволила «ЮТэйр» увеличить пассажирооборот на 20%. А за счёт оптимизации расходов, компании удалось сэкономить более 10 млрд рублей.
В планах авиаперевозчика - расширение географии полётов, развитие онлайн-каналов взаимодействия с пассажирами, а также повышение качества услуг.