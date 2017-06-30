В Когалыме водолазы обнаружили тело пропавшего 11-мальчика

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 14:41

Следственным отделом по городу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения ребенка.

Напомним, 19 июня 2017 года около 16 часов он отправился купаться на речку Ингуягун. Домой мальчик так и не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. 29 июня 2017 года тело мальчика было обнаружено водолазами в реке Ингуягун. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Проводится ряд других следственных действий.