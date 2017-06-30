Газовики помогут провести реконструкцию сургутского мини-зоопарка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 15:34

В рамках Года экологии они выделили Станции юных натуралистов полтора миллиона рублей.

Фото: pererabotka.gazprom.ru

Средства позволят отремонтировать кровлю здания и открытые вольеры, приобрести компьютерную и оргтехнику для ведения ветеринарных записей.

В ООО «Газпром переработка» назвали такую благотворительную помощь инвестициями в подрастающее поколение. Ребята, которые занимаются в Сургутской станции юных натуралистов, станут грамотными специалистами и будут применять полученные навыки на благо природы и людей, говорят в пресс-службе компании.