НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Газовики помогут провести реконструкцию сургутского мини-зоопарка

30.06.2017 15:34

 В рамках Года экологии они выделили Станции юных натуралистов полтора миллиона рублей. 

Фото: pererabotka.gazprom.ru

Средства позволят отремонтировать кровлю здания и открытые вольеры, приобрести компьютерную и оргтехнику для ведения ветеринарных записей.

В ООО «Газпром переработка» назвали такую благотворительную помощь инвестициями в подрастающее поколение. Ребята, которые занимаются в Сургутской станции юных натуралистов, станут грамотными специалистами и будут применять полученные навыки на благо природы и людей, говорят в пресс-службе компании.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че