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Главный врач в Югре удостоена награды «Отличник здравоохранения»

30.06.2017 18:15

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» Ирина Горбачева награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 

Награда была вручена Ирине Владимировне во время проведения аппаратного совещания в администрации города исполняющим обязанности главы Мегиона Натальей Мартынюк. Как отмечено в приказе Министра здравоохранения Российской Федерации, Ирина Горбачева удостоена награды за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

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