Главный врач в Югре удостоена награды «Отличник здравоохранения»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 18:15

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» Ирина Горбачева награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Награда была вручена Ирине Владимировне во время проведения аппаратного совещания в администрации города исполняющим обязанности главы Мегиона Натальей Мартынюк. Как отмечено в приказе Министра здравоохранения Российской Федерации, Ирина Горбачева удостоена награды за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.