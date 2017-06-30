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Сбербанк поможет строить в Югре арендное жилье и развивать рынок ипотечного кредитования

30.06.2017 19:06

 Сотрудничать стороны намерены по многим направлениям. Такое соглашение подписали губернатор Наталья Комарова и председатель кредитной организации Александр Анащенко. 

В регионе будет внедрена российская национальная платёжная система «МИР», а также проект оплаты питания в образовательных учреждениях под названием «Ладошки». Последняя система уже опробована на нескольких школах Белоярского района. Отдельное внимание уделено крупным инфраструктурным проектам, которые реализуются с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

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