Схему обналичивания материнского капитала вскрыли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 20:13

Проверку по обращению Пенсионного фонда проводила прокуратура.

Фото: om-saratov.ru

Пресс-служба ведомства сообщает о том, что три местные жительницы обратились к мужчине, предлагавшему обналичить средства материнского капитала. Для этого были заключены фиктивные договоры купли-продажи земельных участков в Омске. А затем — договоры с омским КПК «Народная касса взаимопомощи» на предоставление займов на строительство жилых домов.

Под видом этих займов женщинам перечислялись деньги в размере остатков материнского капитала. Часть полученных денег сургутянки передавали злоумышленнику за необходимый пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд. После этого на расчетные счета КПК перечислялись 350 тысяч рублей в каждом случае.

В отношении мужчины, помогавшего сургутянкам, возбуждено уголовное дело.