В Ханты-Мансийске наградили лауреатов премии «Признание»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.06.2017 20:44

До 2015 года конкурс проводился по трём номинациям: «Социальная ответственность - гарантия успеха», «Человек - золотое сердце», «Социальная звезда».

Фото: admhmao.ru

Теперь он дополнен новыми номинациями: «Гражданское слово» - для сотрудников и редакций средств массовой информации, реализующих социально значимые проекты; «Народный контроль» - для социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля; «Милосердие без границ» - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, по решению жюри в 2016 году введена специальная номинация - «Бережливый регион» – для организаций, вносящих вклад в формирование культуры бережливости и развитие бережливых технологий в Югре.

Напомним, окружной конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» имеет тринадцатилетнюю историю. За эти годы ее лауреатами стали 56 участников – представители общественности, руководители организаций и благотворительных фондов, гражданские активисты.