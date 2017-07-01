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Сервис «Лист ожидания» избавит югорчан от необходимости «караулить» талоны к врачу

01.07.2017 11:04

Уже три года жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный кабинет пациента или колл-центр электронной регистратуры. В день записываются от 1 300 до 2 000 человек. 

Фото: Mos.news

Благодаря новому сервису, который появится в скором времени в окружной столице, пациенты забудут и о необходимости «караулить» талоны на прием.

В настоящее время система проходит тестирование, она заработает в личном кабинете на портале пациента и будет автоматически отслеживать освободившийся или появившийся талон исходя из предпочтений пациента по времени, дате и специалисту, записывать на прием.

Уведомление о записи придет в виде СМС на номер телефона, указанный в личном кабинете.

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