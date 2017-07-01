В окружной столице стартовал форум «Социальный конструктор Югры»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.07.2017 10:27

В этом году на встречу приехали специалисты в области социального предпринимательства со всей России: это начинающие молодые бизнесмены, опытные эксперты, волонтеры.

Участников Социального конструктора ждут дни творческого обмена, взаимообучения, полезных контактов, построения партнерских, сетевых отношений бизнеса, НКО, общественности и власти, групповой генерации решений актуальных проблем и формирования сценариев будущего развития социально-предпринимательской сферы.

В 2017 году форум впервые открыт для всех субъектов Российской Федерации. Представители власти, бизнеса, некоммерческого сектора и средств массовой информации в режиме реального времени поделятся опытом и познакомятся с лучшими социальными практиками страны и мира.