НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В окружной столице стартовал форум «Социальный конструктор Югры»

01.07.2017 10:27

В этом году на встречу приехали специалисты в области социального предпринимательства со всей России: это начинающие молодые бизнесмены, опытные эксперты, волонтеры.  

Участников Социального конструктора ждут дни творческого обмена, взаимообучения, полезных контактов, построения партнерских, сетевых отношений бизнеса, НКО, общественности и власти, групповой генерации решений актуальных проблем и формирования сценариев будущего развития социально-предпринимательской сферы.

В 2017 году форум впервые открыт для всех субъектов Российской Федерации. Представители власти, бизнеса, некоммерческого сектора и средств массовой информации в режиме реального времени поделятся опытом и познакомятся с лучшими социальными практиками страны и мира. 

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