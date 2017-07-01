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Аналитики заявили о снижении цен на жилье в крупных городах России

01.07.2017 11:52

 Наиболее низкие цены на жилую недвижимость эксперты зафиксировали в городах Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны.

При этом минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске, который в прошлом году также занял последнее место в рейтинге Domofond.ru. Квадратный метр жилья здесь оценивается в среднем в 31 тыс. руб., то есть в 6,5 раз дешевле, чем в Москве.

Средняя цена квартиры на Крымском полуострове на вторичном рынке упала почти на 3%, в новостройках — на 3,5%. Самым дорогим городом остается Ялта, самым дешевым — Бахчисарай.

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