НОВОСТИ «СЕВЕРА»

41-летний сургутянин взял у ребенка велосипед и не вернул его

01.07.2017 14:40

Как выяснили полицейские, несовершеннолетний отдал свой транспорт незнакомцу. 

Фото: cod35.ru

Как позже пояснил злоумышленник, велосипед он хотел оставить для личного пользования. По данным пресс-службы сургутского ведомства, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, применение насилия и оскорбление представителя власти. Также в течение нынешнего года он неоднократно появлялся в нетрезвом виде в  общественном месте.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сургутянину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

УМВД России по г.Сургуту просит горожан быть бдительными и не давать свое имущество незнакомым или малознакомым людям, не оставлять его  без присмотра.

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