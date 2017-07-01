В Нижневартовске стартует месячник, посвященный острым кишечным инфекциям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.07.2017 17:08

С 1 по 31 июля 2017 года в БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» пройдет месячник «Острые кишечные инфекции - заболевания, которые легче предупредить, чем лечить».

Фото: odoev-centr.ru

В рамках мероприятия в подразделениях диспансера состоятся лекции, беседы по профилактике ОКИ, а также будут распространяться памятки и брошюры по данной тематике. С пациентами стационарного отделения запланирован час вопросов и ответов на тему «Как предупредить острые кишечные заболевания».

В Уголках здоровья разместят наглядные средства и листовки, по локальной телевизионной сети будет демонстрироваться видеоролик «Осторожно-кишечная инфекция!», на сайте учреждения будет опубликована статья «Как предупредить пищевые отравления и острые инфекционные заболевания».

Чтобы защитить себя и свою семью от пищевых отравлений и острых желудочно-кишечных заболеваний, необходимо соблюдать несложные правила гигиены, о которых можно узнать из всех доступных источников информации.