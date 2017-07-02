НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Большинству югорских ветеранов уже отремонтировали квартиры

02.07.2017 12:16

Сейчас такие работы ведутся у 30 инвалидов и ветеранов. Об этом стало известно во время заседания правительства региона. 

В прошлом году единовременную выплату на ремонт жилых помещений получили свыше 1100 югорчан. Общая сумма поддержки составила 125 миллионов рублей. Уже сейчас почти у 700 человек работы по ремонту закончены.

Деньги перечисляются на лицевые счета ветеранов, для этого с ними заключаются социальные контракты. Общественные организации, власти и органы соцзащиты составляют смету, указывают объем работ и сумму. Таким образом средства идут именно на улучшение жилищных условий.

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