Большинству югорских ветеранов уже отремонтировали квартиры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.07.2017 12:16

Сейчас такие работы ведутся у 30 инвалидов и ветеранов. Об этом стало известно во время заседания правительства региона.

В прошлом году единовременную выплату на ремонт жилых помещений получили свыше 1100 югорчан. Общая сумма поддержки составила 125 миллионов рублей. Уже сейчас почти у 700 человек работы по ремонту закончены.

Деньги перечисляются на лицевые счета ветеранов, для этого с ними заключаются социальные контракты. Общественные организации, власти и органы соцзащиты составляют смету, указывают объем работ и сумму. Таким образом средства идут именно на улучшение жилищных условий.