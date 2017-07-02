НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19-летний студент в Советском стал фигурантом уголовного дела

02.07.2017 12:39

Имело место «Мошенничество при получении выплат». 

Фото: sv-biznes.info

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, студент одного из учебных учреждений Советского, зарегистрированный в Пенсионном фонде,  получал социальную пенсию, как нетрудоспособный гражданин, обучающийся по очной форме. Однако на протяжении полугода он учился на «заочке».

Югорчанин  причинил материальный ущерб Управлению ПФР в Советском районе на сумму свыше 18 тысяч рублей, что стало основанием для возбуждения органами внутренних дел уголовного дела.

Напомним, максимальная санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

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