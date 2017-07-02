19-летний студент в Советском стал фигурантом уголовного дела

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.07.2017 12:39

Имело место «Мошенничество при получении выплат».

Фото: sv-biznes.info

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, студент одного из учебных учреждений Советского, зарегистрированный в Пенсионном фонде, получал социальную пенсию, как нетрудоспособный гражданин, обучающийся по очной форме. Однако на протяжении полугода он учился на «заочке».

Югорчанин причинил материальный ущерб Управлению ПФР в Советском районе на сумму свыше 18 тысяч рублей, что стало основанием для возбуждения органами внутренних дел уголовного дела.

Напомним, максимальная санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.