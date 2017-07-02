Сотрудники МЧС за безопасные каникулы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.07.2017 15:11

В период летних каникул спасатели активно обучают детей и подростков правилам пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, на природе и в быту. Профилактические мероприятия проходят в пришкольных лагерях округа.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Так, в Лангепасе сотрудники 92-й пожарно-спасательной части устроили для гостей из лагеря «Витамин успеха» веселые состязания. Прямо на фасаде части две команды - «Юные спасатели» и «Тушилки» - соревновались в одевании боевой одежды пожарного, прохождении эстафеты и тушении условного пожара. Предварительно ребята прошли мастер-класс от профессиональных пожарных.

Со всеми заданиями участники справились виртуозно, за что получили поощрительные призы и красочные памятки с правилами безопасности.

В п. Белый Яр пожарные провели открытый урок для воспитанников Центра детского творчества. Урок прошел в необычной форме. Ребята стали не просто слушателями, но и участниками конкурсов и спортивных состязаний. Разделившись на команды, придумав веселые девизы, ребята в «боевках» преодолели эстафету с препятствиями.

После торжественного вручения грамот, спасатели проверили ребят на знание правил пожарной безопасности, предложив им ответить на вопросы викторины.