НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Большинство югорчан начинали карьеру с профессии «продавец»

02.07.2017 15:41

 Об этом сообщает Служба исследований HeadHunter, которая провела опрос среди соискателей округа на тему самой первой работы. 

Фото: letip.ru

Так, 10% местных жителей выбрали для старта профессию продавца, 7% начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций). На третьем месте – профессия секретаря (5,3%). При этом более чем у половины соискателей Югры (53%) первая работа была по специальности.

Чаще всего такой успешный старт карьеры происходил у представителей медицинской профессиональной сферы, работников сферы добычи сырья, юристов и строителей. Реже всего сразу начинали работать «по специальности» маркетологи и HR-менеджеры.

Кстати, 39% соискателей Югры считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейшего карьерного пути.

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