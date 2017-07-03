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7 июля в культурном центре «Порт» начнет свою работу выставка Юлии Напольской «Фотогарики»

03.07.2017 07:27

 Фотограф из Санкт-Петербурга представит зрителю объемную, жизнеутверждающую картину мира за счет метафорического изобразительного языка. 

Работы автора в жанре фотокарикатуры зачастую содержат элементы сюрреализма, рассказали нам в «Порту».

Выставка предоставлена челябинской галереей «Манекен», созданной на базе одноименного театра в 2015 году. В зале экспонируются выставки живописи, графики, фотографии. Галерея принимает работы как профессионалов, так любителей, делая упор на качественное содержание, а не на имя автора.

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