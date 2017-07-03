Экономить семейный бюджет возможно, уверены в «Метросети»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 08:15

Абоненты компании получают каждый месяц бесплатные дни доступа в Интернет, скидки на все сервисные заявки просто так и могут воспользоваться кредитом доверия. Просто потому, что пользуются интернетом.

Все привилегии объединены в программу «Метросеть-статус». Программа сама присваивает абонентам статусы исходя из дней пользования интернетом и приглашенных друзей. В зависимости от статуса - Базовый, Мастер, Профи или Гуру - устанавливает бонусы и скидки.

Работает все очень просто. Пользуешься интернетом больше года – получаешь 1 бесплатный день интернета каждый месяц, пользуешься 2 года – 3 дня, ну, а если у вас статус Гуру, тогда каждый месяц вам начисляется 5 бесплатных дней, кредит доверия вырастает до 5 дней.

Принять участие в программе привилегий «Метросеть-статус» может каждый абонент компании. Достаточно зайти в «Личный кабинет» и активировать свой статус.