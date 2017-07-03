НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте состоялись окружные межведомственные соревнования

03.07.2017 09:46

Они прошли в регионе впервые. 

В летнем служебном биатлоне органы правопорядка и безопасности состязались на стрелковом полигоне имени полковника милиции А.Г. Тупалова. Участвовали команды региональных Управлений: МВД, МЧС, ФНС и Росгвардии. Мужчинам предстояло пробежать дистанцию в 3 км, женщинам - 1,5 – и показать свое мастерство в стрельбе из боевого оружия.

В командном зачете чемпионами стали полицейские, «серебро» у сотрудников Росгвардии, «бронза» соревнований у спасателей.

 

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