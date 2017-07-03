Иностранца в Нефтеюганске могут арестовать за использование поддельного документа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 10:29

33-летний уроженец одной из соседних республик оформлял регистрацию по месту пребывания и хотел подтвердить право пребывания на территории России.

Он предоставил сотрудникам полиции паспорт с подложными оттисками штампов. Проведенное исследование подтвердило, что документ оказался поддельным.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.