НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Иностранца в Нефтеюганске могут арестовать за использование поддельного документа

03.07.2017 10:29

 33-летний уроженец одной из соседних республик оформлял регистрацию по месту пребывания и хотел подтвердить право пребывания на территории России. 

Он предоставил сотрудникам полиции паспорт с подложными оттисками штампов. Проведенное исследование подтвердило, что документ оказался поддельным.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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