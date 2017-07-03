НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более тысячи югорчан прошли обследование у специалистов Центра профпатологии

03.07.2017 11:43

Это жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского и Октябрьского районов. Треть из них – дети и подростки.

Медики на специализированных автомобилях, а также с помощью водного транспорта посетили поселки Луговской, Сибирский, Талинка и Пальяново. Для югорчан работает передвижной флюорограф – маммограф, медицинский комплекс «Диагностика», а также расширенная врачебная бригада, в состав которой входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, офтальмолог, врач-рентгенолог и гинеколог.

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