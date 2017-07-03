Сотрудники МЧС предупреждают дачников об опасности беспечного отношения к огню

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 11:47

Огнеборцы практически ежедневно проводят специальные рейды в садовые товарищества и жилой сектор.

Очередной профилактический рейд специалисты провели в садовые товарищества «Дорожник» и «Рябинушка» г. Лангепаса. С каждым владельцем дачного дома были проведены индивидуальные инструктажи. Спасатели в очередной раз рекомендовали гражданам неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности как на территории города, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны.